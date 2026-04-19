A partir de este lunes 20 de abril, a las 8:00 a.m., se habilita la plataforma digital para el registro de los beneficiarios o sobrevivientes que solicitarán el pago de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim), anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El registro constituye un requisito indispensable para acceder al proceso, con el propósito de garantizar un trámite ordenado, ágil y sin aglomeraciones, señala el comunicado del MEF.

Una vez completado los beneficiarios llenen el registro y se valide la información suministrada, se comunicará oportunamente la cita para la entrega de los certificados.

El Gobierno Nacional estima la atención de más de 425,000 personas que ejercerán su derecho a acceder a este proceso.

La plataforma de registro se encuentra en la página web del ministerio, www.mef.gob.pa/

El Cepanim es el hijo del Cepadem, los Certificados de Pago Negociables correspondientes a la segunda partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) que se entregaron desde noviembre de 2017.

Lo que se pagará en esta ocasión son los intereses que generó este fondo retenido a los servidores públicos por espacio de 11 años, entre 1972 y 1983.

Unos 50 mil panameños faltan por retirar su Cepadem, luego de 8 años de haberse emitidos estos bonos.

Esto se debe a que la mayoría de los beneficiarios han fallecido y sus herederos o familiares desconocen la existencia de estos pagos y del trámite que deben llevar a cabo para retirarlos