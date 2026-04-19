Equipos de buzos del Benemérito Cuerpo de Bomberos lograron recuperar el cuerpo sin vida de un menor de 13 años, el cual se encontraba desaparecido tras lanzarse al agua en el Chorro de La Chorrera.

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) colaboró en las tareas de búsqueda y rescate.

Una cámara de videovigilancia ubicada en el sitio captó al menor lanzándose al agua.

Los equipos de buzos se sumergieron en tres ocasiones, logrando ubicar el cuerpo a unos 15 pies de profundidad aproximadamente.

Según los primeros informes, el menor residía en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, y junto a otras personas había llegado al área del Chorro en un busito.

Una mujer que se encontraba en el sitio al momento del hecho dijo que intentó auxiliar al menor, pero le resultó imposible alcanzarlo al no poder localizarlo en el agua.

Esta es la segunda persona que pierde la vida por inemersión en las últimas horas en el país.

El Sinaproc informó que este viernes 17 de abril de 2026, tras labores de búsqueda y verificación en playa Boca de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé, fue ubicado sin vida un ciudadano de 20 años reportado como desaparecido.

Según la institución, las acciones incluyeron recorrido a pie en la línea costera y búsqueda con dron en conjunto con familiares.

El Sinaproc informó que este viernes 17 de abril, tras labores de búsqueda y verificación en playa Boca de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé, fue ubicado sin vida un ciudadano de 20 años reportado como desaparecido.

En tanto, el hallazgo se dio en horas de la noche por parte de allegados, cerca del último punto donde se reportó la desaparición.

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Se reportó que el incidente se registró bajo condiciones de mar picado y resaca.

La entidad insta a la población a evitar ingresar al mar en estas condiciones y atender las recomendaciones de seguridad.

Además, advierte que se mantiene un aviso de prevención por mareas máximas en la vertiente del Pacífico panameño.