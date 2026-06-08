"Todo fue legal": Pedro González asume las riendas de una Unachi en profunda crisis

El profesor Pedro González salió al paso de la ola de críticas y cuestionamientos surgidos tras su elección por parte del Consejo General Universitario (CGU) como nuevo rector encargado de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

Su ascenso se produce en el momento más convulso de la institución, luego de que la profesora Etelvina Medianero de Bonagas decidiera dar un paso al costado tras mantenerse 13 años ininterrumpidos al frente del centro de estudios, el cual hoy se encuentra sumido en una profunda crisis institucional y financiera.

Ante los señalamientos de diversos sectores que dudan de la legitimidad del proceso, González justificó su escogencia asegurando que el CGU se apegó estrictamente a los reglamentos, los estatutos internos y las leyes vigentes.

La línea de sucesión bajo la lupa

Según explicó el nuevo rector encargado, las normativas universitarias estipulan con claridad cómo proceder ante la salida definitiva de la máxima autoridad.

"Ante la ausencia total del rector queda encargado el vicerrector Académico. Al renunciar este, sigue en la línea el vicerrector de Investigación y Posgrado, que era la posición en la que yo me encontraba encargado", detalló González para desactivar las dudas sobre su nombramiento.

Con este argumento, el docente enfatizó que el proceso se dio de forma completamente legal: "Asumo el cargo con toda la responsabilidad de llevar este periodo de transición de una forma tranquila y con la paz necesaria", dijo en Telemetro Reporta.

Elecciones a la vista: El calendario se define este miércoles

El principal objetivo de la gestión interina de González será conducir a la Unachi hacia un nuevo proceso electoral para elegir a las autoridades definitivas en un plazo estimado de tres a cuatro meses.

Para garantizar la legitimidad del proceso, informó que el Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi, al que definió como un ente totalmente independiente, se reunirá este miércoles con el fin de establecer el calendario electoral oficial.

González se comprometió a trabajar para dotar al Tribunal de todos los recursos económicos y logísticos necesarios para asegurar una elección "prístina, transparente y que respete el llamado de la comunidad universitaria".

El reto financiero: Tocar las puertas del MEF y MEDUCA

Además de la transición política, González hereda una severa crisis económica dentro de la institución. Aunque reconoció que la posición financiera actual de la Unachi es "difícil", se mostró optimista en revertir la situación a corto plazo.

El rector encargado señaló que una "buena gestión", llevando de primera mano las necesidades presupuestarias reales a las instancias correspondientes, específicamente al Ministerio de Educación (Meduca) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para lograr un mejor presupuesto que viabilice la operación de la universidad.