Flag Football gana oro y plata para Panamá en los Juegos Suramericanos de la Juventud

El Flag Football dio buenos dividendos a Panamá en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, al conquistar medallas de oro y plata.

La representación femenina de Panamá de Flag Football venció por marcador de 64-0 a Venezuela, para subir a lo más alto del podio y colgarse el metal dorado.

De esta forma el Flag Football Femenino dio a Panamá su cuarta medalla de oro en la justa suramericana que se realiza en nuestro país.

Chicos ganan plata

Por su parte, la delegación del Flag Football de Panamá Masculino, tuvo un reñido partido ante Brasil y tuvo que quedarse con la medalla de plata.

El equipo varonil panameño fue superado ante Brasil por marcador de 32-34.