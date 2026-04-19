Ataque en set de producción de novela colombiana deja dos víctimas

Un ataque en una de las locaciones de "Sin senos sí hay paraíso" provocó la muerte de tres personas, una de ellas del propio agresor y dos personas que trabajaban en la producción, como han dado a conocer las autoridades colombianas, que ya se encuentran averiguando el caso.

"Silencio en el set, en la memoria de los compañeros de ´Sin senos sí hay paraíso´(SSSHP) que fallecieron hoy", es el mensaje que se puede leer en las redes sociales del elenco de la telenovela colombiana.

Los reportes de las autoridades confirman que fue el sábado 18 de abril, en Laches, zona ubicada en Santa Fe, Bogotá, donde tuvieron lugar los hechos.

De acuerdo con la información difundida, un hombre se habría acercado a uno de los trabajadores de producción con una arma blanca, decidido a atacarlo, lo que produjo que otros miembros del equipo intervinieran para asistir a su compañero.

Las autoridades afirman que, hasta el momento, ya se encuentran detenidas cuatro personas que, presuntamente, estuvieron involucradas en el enfrentamiento, aunque ninguna de ellas se trata del atacante; este murió mientras se desencadenaban los hechos.

Giovanny Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, así lo narró:

"En horas de la tarde, en vía pública, un hombre agredió, sin mediar palabra, a un ciudadano; luego, personas que se encontraban en este lugar, salen en defensa de la víctima. Lamentablemente, producto de esta riña, murió el agresor y otras dos víctimas".

Aclaró que también hay una persona herida, que se encuentra hospitalizada.