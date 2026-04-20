Un hombre de 28 años de edad fue asesinado la madrugada de este domingo en la ciudad de Colón, hecho que es investigado por las autoridades judiciales y organismos de seguridad de la costa Atlántica.

El hecho de violencia se suscitó en el edificio conocido como "La Berry" en la calle 6 y 7, Avenida Balboa.

Horas más tarde la víctima de este hecho de sangre fue identificada como Richard Elliot Clark Villareal.

Según informes, el hombre recibió unos dos disparos dentro de este caserón, perdiendo la vida, lo que alertó la zona.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional quienes cerraron todo el área para preservar la escena del crimen.

El cuerpo de la víctima de violencia fue trasladada hacia la morgue judicial de Colón.

Las autoridades informaron que una segunda persona también resultó herida, por el momento se desconocen más detalles al respecto.

Datos preliminares de este hecho de sangre hacen presumir que hay un menor de edad implicado en el caso.

En lo que va del año unas 20 personas han sido asesinadas en la provincia de Colón.