La Novena Jornada de Actualización Avícola se realizó en la ciudad de Santiago para productores de todo el país. Panelistas internacionales y expertos del sector abordaron temas clave para la producción de huevos y carne de pollo en Panamá.

Durante la actividad, se desarrollaron conferencias y espacios de intercambio enfocados en la innovación, sanidad aviar y sostenibilidad de la industria, aspectos considerados fundamentales para fortalecer la competitividad de los avicultores nacionales.

El presidente nacional de los avicultores de Panamá, Luis Carlos Castroverde, destacó la importancia de este tipo de encuentros para mantener a los productores actualizados frente a los desafíos que enfrenta el sector.

Subrayó que uno de los principales objetivos es reforzar el conocimiento en materia de bioseguridad, con el fin de minimizar los riesgos de enfermedades aviares que puedan afectar la producción.

“Es fundamental que nuestros productores estén al día con las mejores prácticas para prevenir enfermedades y garantizar la calidad de los productos que llegan a la mesa de los panameños”, expresó Castroverde.

No obstante, el dirigente también manifestó la preocupación existente entre los avicultores por el impacto de las importaciones de carne de pollo provenientes de mercados internacionales, las cuales, según indicó, ingresan al país con subsidios que afectan la competitividad de la producción nacional.

Castroverde señaló que esta situación representa un reto significativo para el sector, al considerar que se genera una competencia desigual que podría incidir negativamente en la estabilidad económica de los productores locales.

La jornada concluyó con un llamado a fortalecer las políticas de apoyo al sector avícola y a continuar promoviendo espacios de capacitación que permitan enfrentar de manera efectiva los retos sanitarios y comerciales que inciden en esta importante actividad agropecuaria del país.