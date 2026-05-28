Cobre Panamá y el Municipio de La Pintada fortalecen alianza para impulsar proyectos comunitarios

Con el objetivo de continuar promoviendo iniciativas que aporten al bienestar de las comunidades, Cobre Panamá y el Municipio de La Pintada formalizaron un convenio de cooperación que permitirá fortalecer el trabajo conjunto en áreas de desarrollo social, educación, deporte e infraestructura comunitaria.

La firma del documento estuvo a cargo de la alcaldesa de La Pintada, Ina Rodríguez, y de Jorge Carney, gerente de Relaciones Externas de Cobre Panamá. Este actoformaliza el compromiso de ambas partes para diseñar y ejecutar espacios de colaboración enfocados en atender las necesidades prioritarias del distrito.

"Hoy, reafirmamos que queremos ser aliados a largo plazo de La Pintada y sus comunidades. Gracias a la alcaldesa y a todo su equipo por la apertura y la disposición por visionar y seguir construyendo juntos ese futuro", señaló Jorge Carney, Gerente de Relaciones con Gobierno de Cobre Panamá.

Por su parte, la máxima autoridad municipal destacó la trascendencia de establecer este tipo de cooperaciones intersectoriales para el beneficio de los ciudadanos:

"El objetivo primordial de esta alianza estratégica entre el Municipio de La Pintada y Cobre Panamá es generar una sinergia institucional orientada a implementar soluciones efectivas a corto, mediano y largo plazo. Este esfuerzo conjunto busca atender de manera prioritaria las necesidades de nuestro distrito y promover el desarrollo integral de nuestras comunidades", expresó Ina Rodríguez, Alcaldesa del distrito de La Pintada.

A través de este convenio, Cobre Panamá reafirma su disposición de seguir trabajando de manera coordinada con las autoridades locales para promover iniciativas que impulsen el desarrollo sostenible y fortalezcan el bienestar de las familias de las comunidades vecinas.

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