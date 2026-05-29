En el corazón del distrito de Donoso, existe un lugar que invita a adentrarse en sus montañas y manantiales cristalinos.

Se trata del pueblo de San Lucas, un sector que pertenece al corregimiento de Coclé del Norte en la Costa Abajo de Colón.

Solo basta aceptar la aventura desde su travesía que inicia en Penonomé para luego dirigirse a Coclesito, hasta llegar al muelle conocido como el Paso donde se abordan las lanchas que llevan al mágico lugar por el río con un aproximado de una hora 45 minutos de distancia.

Al llegar, se puede observar lo ancho del caudal, donde los moradores la utilizan para la pesca, como medio de transporte con sus lanchas o simplemente para bañarse. El sitio mantiene chorros uno en el Mogollón, y otro en Cerro Pelao.

Es característico ver lanchas ir y venir como medio de transporte. Esta comunidad de San Lucas cuenta con tiendas, parrilladas y hospedaje.

Angela Urriola Castillo, emprendedora en San Lucas, dijo que a él lugar llegan muchos foráneos, pero, invita a las personas que conozcan los sitios hermosos que tiene nuestro país como es San Lucas.

Lejos de la comida chatarra que hay en la ciudad, Angela invita a que puedan disfrutar de las riquezas que ofrece el área, como frutas cañas, naranja, marañón, mango, además del pescado fresco del río y verduras como plátano, yuca y guineo.

Los hospedajes van desde 15 dólares la noche con habitación con baño higiénico y platos de comida a 6 dólares.

Mientras los costos de la lancha son de 8 dólares para llegar a San Lucas solo para ir.

