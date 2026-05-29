El Ministerio Público (MP) investiga la muerte de un hombre de 69 años, ocurrida la noche del jueves en una casa de ocasión, ubicada a orilla de la Avenida Mariano Rivera en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

La alerta fue dada por personal del 'push button' por lo que en primera instancia acudieron paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME), los cuales dictaminaron que el hombre no tenía signos vitales.

Posteriormente, se presentó al sitio personal del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y quedar a la espera del informe de necropsia que remitirá el Instituto de Medicina Legal (IMLCF).

El 7 de febrero, otro hombre de 55 años falleció dentro del mismo 'push button'. En este caso, la alerta fue dada por la mujer que acompañaba a la víctima.