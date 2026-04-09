Con una herida de bala en el pie derecho, a la altura de la rodilla, fue herido la tarde del jueves Alonso Hernández, de 25 años de edad, en un ataque ocurrido en la ciudad de Colón.

La situación se dio entre las calles 13 y 14, entre las avenidas Amador Guerrero y Justo Arosemena, cuando un vehículo tipo taxi llegó al lugar, desde donde al menos tres sujetos sacaron sus manos por las ventanas y comenzaron a efectuar los disparos.

Esto generó una corredera de vecinos y transeúntes, quienes se dirigieron en todas direcciones para no ser alcanzados por las balas.

Al momento del ataque, la víctima se encontraba sentada cerca de un taller.

El herido fue trasladado a la sala de urgencias del Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, en el corregimiento de Cristóbal Este, para ser atendido por los galenos de turno.

Al lugar llegaron agentes de investigación de la Policía Nacional, todo en medio de operativos para dar con los pistoleros.