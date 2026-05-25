Cementerios de la región metropolitana de Panamá: focos de vandalismo, profanación y "necrocultura"

El abandono físico y la debilidad en la gestión institucional de los cementerios en la región metropolitana de Panamá han creado las condiciones idóneas para el vandalismo y la profanación, un fenómeno que se alinea con los postulados de la criminología ambiental.

Así lo demostró una investigación de maestría del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá (Icrup), titulada “Profanaciones, Vandalismo y Violencia Post Mortem: un Análisis crimino-Antropológico de la Percepción y Manejo de Cementerios en Estado de Abandono, de la región Metropolitana de Panamá”, sustentada por el académico José Luis Prieto Núñez y presentada en la web de la Universidad de Panamá.

El estudio concluye que los camposantos no son únicamente escenarios para la disposición final de los cuerpos, sino espacios sociales complejos donde convergen dinámicas culturales, simbólicas y delictivas. En ese sentido, la investigación analizó estos espacios desde una perspectiva crimino-antropológica con el fin de comprender la percepción social, el manejo administrativo y sus implicaciones culturales en el distrito capital.

El diagnóstico revela que la ciudadanía percibe los cementerios como lugares peligrosos, sucios y desprovistos de valor, estigma que acelera su deterioro físico. Según el autor, esta valoración negativa contribuye directamente a que la sociedad normalice conductas destructivas como el vandalismo y la profanación.

Asimismo, la evaluación de los factores criminológicos permitió documentar el robo constante de materiales, la sustracción de restos óseos para prácticas rituales y una marcada ausencia de control por parte de las autoridades.

Para el investigador, este escenario evidencia el desarrollo de una "necrocultura", definida como un sistema de creencias y prácticas sociales que normalizan la muerte, la violencia y el sufrimiento, en detrimento del bienestar humano y el respeto a la vida.

En el ámbito operativo, la tesis desnudó las fallas de la administración pública y comunitaria, destacando la falta de coordinación, la escasez de recursos y la inexistencia de políticas efectivas para salvaguardar estos recintos. La relevancia de este aporte científico radica en su valor para un área poco explorada en el país, sirviendo como base para el diseño de estrategias gubernamentales que restituyan la seguridad, preserven el patrimonio cultural funerario y garanticen la dignidad póstuma.

