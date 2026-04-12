Dardos

Me cuenta un sapo que la que saltaba en una pata era la excampeona anticorrupción, que no perdió chance para lanzarle dardos a diestra y siniestra a su cuñis. Y eso que dicen que familia es familia.

Mensaje

Y hablando de mensajes duros, Mimito Ulloa cantó un par de verdades con respecto al abandono, enfermedad y hambre que siguen pasando miles de niños en el Dubái de las Américas. ¡Fuerte!

Gorgojo

Un imprudente se pregunta qué tanto le arreglan a la potabilizadora estrella de la ciudad si a cada rato los deja sin agua y pasando páramo. Ya no aguanta eso de vivir cómo un gorgojo cada fin de semana.

Sucursal

Me comenta la tía Eunecia que, por los lados de Soná, la gente quedó bien contenta con el nuevo Super 99. Ya el "Loco" avisó que otras 10 sucursales nuevas están en agenda. ¡Más bien!

Dolor

Otro vidajena me dice que los haters del "Loco" se cortaban las venas con esta inauguración porque incluso desde el "White Shark" sigue generando empleo y "chen chen", con decenas de plazas de trabajo.

Fallo

Advierten los que saben que el fallo de Jodebrecht no debería tomar más de dos meses. Aunque con las pruebas anémicas que presentó la morcilla y cía. nunca se sabe lo que puede pasar. ¡Padre santo!