Becas

Me dice un sapo que los deportistas de élite están pasando el Niágara en bicicleta porque no les han desembolsado sus becas de alto rendimiento. ¡Le piden al Tiger Woods panameño embocar esa pelota!

Seguridad

La seguridad vuelve a ser objeto de debate tras una reciente balacera cerca de un plantel en el Valle de la Luna. La gente clama por acciones concretas y los hechos de las últimas semanas les dan la razón. ¡Ojo!

Lotería

Me cuenta un sapo que Publin anda con cara de pocos amigos luego de que la Lotería le parara el "happy" con la Lotto y el Pega 3. Aunque otro intenso me cuenta que esas lágrimas son de cocodrilo considerando el billete que agarró y ya se gozó.

Nombre

"El Loco" tuvo que salir a aclararles a un par que su nombre es Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Ya había más de uno por allí con la presión al borde del colapso y otro par haciéndose tremendas ideotas. ¡Mira tú!

Ascensor

Me cuentan que por los lados del Oncológico los ascensores funcionan a medias y por las escaleras solo se puede subir hasta el tercer piso. Suficiente páramo ya pasa esa gente para que encima tengan que ver cómo llegan de un piso al otro.

Puente

Recuerde que desde las 10:00 p.m. de hoy el puente de las Américas estará completamente cerrado para el tema de las pruebas de carga estructuras. En guerra avisada no muere soldado.