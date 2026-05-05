Garita

Me preguntan desde el West que si ahora que se aprobó un proyecto con respecto a las sanciones por bloquear el paso también habrá libertad por los lados de Coronado y la garita de la discordia. ¡Ataja!

Planta

Un vecino del Este espera que con el lío del cloro en Pacora se le ponga mayor atención a esta planta porque la falta del importante recurso por esos lares es un tema viejo y que ya no aguantan más.

Amaño

Un vidajena me comenta que al parecer quieren que lo de los presuntos amaños en la liga que importa quede en segundo plano y para su suerte lo del avión de la sele les cayó como anillo al dedo. ¡Ay no!

Visita

El presidente de Israel, Isaac Herzog, llega a Panamá para una importante visita en la que uno de los ejes principales será el agua. ¡Mejor punto no se pudo elegir en medio de la crisis!

Viaje

Un intenso les aconseja a los honorables que aprovechen su viaje por la tierra de Mao Zedong para abogar por el cese de las retenciones de barcos de bandera panameña en lugar de andar de turistas y catadores.

Hipocresía

Un intrigoso me dice que no le extraña para nada la selectividad de ciertos paladines de la justicia y los medios que cuando se trata de gente de afuera o de su círculo se rasgan las vestiduras, pero cuando en el patio colegas han sufrido duras situaciones no han dicho ni pío.