Plata

Un necio se pregunta cómo hizo uno de los desenfocados para mover tanto billullo. Parece que los buenos vecinos se hicieron los de la vista gorda, pero en el MP ya tienen la lupa afinada. ¡Santo!

Cash

Y lo más extraño de esto es que los movimientos que involucran a Luchito incluyen un flujo de billullo considerable, con un componente importante de "cash" cuya procedencia constituye todo un misterio.

Fracaso

Los neonatos tienen clarito que su alianza con los ñames fue un fracaso. Al menos lo admiten. Un intrigoso vaticina que de aquí a la próxima legislatura tal vez no queden ni los escombros de esa coalición.

Especialistas

La cosa con los especialistas de salud anda tan dura, que ni los extranjeros han acudido al llamado. A la convocatoria del Cajetón, según dijo el mandamás del Minsa, solo respondieron 5 de 55 puestos disponibles.

Servicio

Dicen por los lados de la AAUD que el servicio ha mejorado hasta en un 70% desde que entraron a encargarse del servicio en SM. A alguien por allí se le encrespó más el pelo luego de mirar el porcentaje. ¡Ay padre!

Cooperación

La visita de Herzog culminó con un importante mensaje de cooperación bilateral y sobre todo destacaron sus buenas intenciones de echarle una mano a Panamá con el tema de la crisis del agua en Azuero.