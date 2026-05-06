En horas de la tarde de este miércoles, fue encontrado el cuerpo de un hombre de 34 años de edad, quien estaba desaparecido luego de que la lancha en la que viajaban la noche del martes naufragara.

El incidente ocurrió en la desembocadura de la comunidad de Aguacate, en el área montañosa de Donoso, en la Costa Abajo de Colón.

El hallazgo del cuerpo se logró con la ayuda de los moradores, agentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), que se trasladaron al lugar para colaborar en la búsqueda de este ciudadano.

Las acciones de búsqueda ocurrieron en toda la zona durante unas 12 horas continuas.

El cuerpo fue finalmente encontrado a unos 500 metros de donde se dio el accidente marítimo.

Este incidente ocurrió en medio del mal clima que impera en la zona, con olas agitadas acompañadas de fuertes lluvias.

El SINAPROC reitera a las personas estar pendientes de las condiciones climatológicas para evitar que ocurran accidentes.