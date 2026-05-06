Es un momento histórico para las artes circenses en Panamá. Por primera vez se realizará, del 15 al 21 de mayo, un festival enfocado en las expresiones escénicas y corporales del circo, que combinan destreza física, equilibrismo, aéreos y clown.

El Festival Internacional de Circo de Panamá (FICPA), organizado por Ssanner Entertainment con el apoyo del Ministerio de Cultura (MiCultura) e Iberescena, reunirá durante una semana a artistas locales e internacionales (Colombia, México, Chile y Argentina) con espectáculos de acrobacias, malabares, clown, teatro físico y distintas formas de expresión escénica.

El evento llegará a distintos escenarios de la Ciudad de Panamá (Teatro Pacific, Teatro La Huaca y Teatro Balboa) y al Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO), con espectáculos tanto pagos (con un valor $15) como gratuitos.