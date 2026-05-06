Contrataciones laborales crecen 25% en el primer trimestre de 2026

El primer trimestre de este año 2026 cerró con un 25% más de nuevas contrataciones, informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, durante la presentación de un informe en el Consejo de Gabinete.

De acuerdo con la ministra Muñoz, el primer trimestre de 2025 cerró con 67,144 contratos registrados y este año 2026 las cifras alcanzan los 84,067. “Esto es un número importante para nosotros como país, y de todos esos números hay que rescatar los contratos indefinidos. Usualmente, los definidos son 6 meses, 3 meses y dependen, algunos por obra determinada, por ejemplo, en la construcción”, dijo.

Resaltó que el aumento de 11% de contratos indefinidos determina que hay una confianza en el mercado en este momento. El comercio destaca como la actividad con más contratación, con un 36%; seguido de la construcción con 21%, actividades administrativas 10%, hoteles y restaurantes 7%, industrias 6% y el resto de las actividades 19%. En tanto, en las próximas 2 semanas se estiman más de 500 nuevas contrataciones que se sumarán a las estadísticas, gracias a la intermediación del Mitradel.

Al referirse a las regiones o provincias, la titular del Mitradel detalló que Colón, Panamá y Panamá Oeste son las provincias que más repuntaron en las nuevas contrataciones, al igual que Darién, una región que nunca, a lo largo de los últimos 15 años de historia de contrataciones, había tenido registros por encima de las otras provincias en términos de contrataciones.

“Estamos en positivo en Darién, pero eso se debe a proyectos que continuaron con el tema de la construcción de carretera, hospital, etc., lo que quiere decir que los temas de construcción llegan al empleo local”, subrayó la ministra Muñoz al ponderar el impacto que está teniendo en la generación de empleos la fuerte inversión en infraestructura pública que ejecuta el Gobierno Nacional, y que este año está estimado en más de $11 mil millones.

Muñoz indicó que el Gobierno Nacional está redoblando esfuerzos para mantener la tendencia positiva que se está registrando en materia de empleos, y se está enfocando en este rubro como una de sus prioridades, por lo que instó a las jóvenes del país a capacitarse, sobre todo en habilidades básicas, y aprovechar las oportunidades que está impulsando el gobierno de Mulino.

Reiteró la importancia de la inversión que realiza el Gobierno Nacional, que se constituye en un motor de generación de empleos, y anunció que el Mitradel ya cuenta con un 90% de digitalización de todo el ministerio. Ya hasta en las Juntas de Conciliación los expedientes van a ser conectados con el Órgano Judicial. “En lo electrónico hemos bajado ya 30,000 expedientes en un año; falta solo los permisos de trabajo, pero estamos trabajando en eso, y hasta los sindicatos se tienen que registrar ahora virtualmente”, dijo.

Mi Primer Empleo y otros programas de generación de empleo

En cuanto al esfuerzo que realiza el Gobierno Nacional para dar oportunidades laborales, principalmente a los jóvenes, a través del programa de Mi Primer Empleo, la titular del Mitradel informó que durante la segunda etapa esta iniciativa alcanzó a 2,703 jóvenes; de ellos, quedaron contratados 1,423. En tanto, este año ya se cuenta con 467 jóvenes cuyas pasantías están en ejecución.

Mencionó que en la Ley de Pasantía, su reglamentación ya está lista para su proceso de revisión, y es una norma positiva que tendrá su efecto fundamentalmente en el sector privado. “La empresa acoge a sus pasantes, quedan insertados en el mercado con ellos; les dan un entrenamiento durante un año, les ofrecen 450 dólares por mes, más seguro, y el muchacho va a agarrar capacitación, va a agarrar experiencia y quedan contratados. El Mitradel solo dará el acompañamiento”, subrayó.

La ministra Muñoz indicó que los esfuerzos se redoblarán con el Proyecto Más Territorio, Más Empleo, y junto a otras iniciativas se coordinarán los esfuerzos con los ministerios que desarrollan obras de infraestructura para canalizar las manos de obra, a fin de promover una “economía comunitaria y circular”. Se busca impactar a alrededor de 113 mil jóvenes que forman parte de la población económicamente activa.

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Asimismo, la jefa de la cartera del Mitradel destacó que también avanzan iniciativas que están brindando oportunidades a personas con discapacidad, mientras el Proyecto “Abrazos de Futuro” está teniendo un importante impacto social, ya que no solo busca sacar a niños de los vertederos y del trabajo infantil, sino que se les busca un empleo a los padres, lo cual también forma parte de las estrategias para disminuir el desempleo.

Igualmente, informó que la semana pasada se reinstaló la Bolsa de Empleo del Mitradel, en la que se han registrado más de 1,500 empresas, lo que dinamiza mucho más la conexión del empleador con el trabajador. Esta semana ya se aperturó para los buscadores de empleo, para que puedan postular su currículum dentro de la empresa utilizando la plataforma, que está totalmente digitalizada y con inteligencia artificial, con el fin de humanizar la búsqueda de oportunidades laborales y evitar las largas filas en las ferias de trabajo.