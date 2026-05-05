Sustancia económica representa más ventajas para las empresas

A criterio del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, el proyecto de ley sobre Sustancia Económica propiciará más empleo en el país.

De acuerdo con el titular, el proyecto busca que las empresas que operan bajo el régimen jurídico de Panamá, demuestren que existen, ya sean grandes o pequeñas, con empleados y gastos operativos.

Chapman destacó que el 15% que se les cobrará a las empresas que no registren sustancia económica no es un capricho del Ejecutivo, sino que es un porcentaje de estándar global que ha dado resultados.

Y el efecto sería el contrario a que la empresa se retire del mercado, ya que las sociedades tendrán interés de registrarse, con las ventajas competitivas que ofrece el país, lo que debe generar empleos. La fase de consulta del proyecto se realizará el lunes 11 de mayo en la Asamblea

Además, al estar operando bajo esa categoría en Panamá, le ayudará a reducir sus costos, aseguró el titular.

El proyecto fue presentado el pasado jueves a la Asamblea Nacional que se instaló el lunes en sesiones extraordinarias para abordarlo.

Será la Comisión de Economía, que preside el independiente Eduardo Gaitán la que dará primer debate al proyecto, iniciando con la acostumbrada consulta, prevista para el próximo lunes, 11 de mayo.'



El Gobierno ha manifestado su respaldo irrestricto a mantener el principio de territorialidad de nuestro sistema fiscal.



Costa Rica, Uruguay e Islas Caimán cuentan con regulaciones similares.



Otro paso que ejecuta el país es la depuración de las sociedades anónimas para conocer cuales son las que se encuentran operativas.



Desde el año 1998, la OCDE introdujo el término sustancia económica para identificar a regímenes fiscales potencialmente perniciosos. En otros términos, quiso hacer referencia que donde está el negocio, deben estar los impuestos.

El ministro de Economía garantizó que el proyecto fue objeto de una amplia consulta durante varios meses en los que todos los sectores interesados fueron escuchados.

Chapman aseguró que la propuesta contiene, en lo más posible, las recomendaciones de todas las organizaciones consultadas.

Esta vendría siendo la herramienta más importante que necesita el país para salir de la última lista discriminatoria de la que forma parte en Europa.

Se trata de la denominada lista de paraísos fiscales en la que se mantuvo en el mes de febrero, junto a otros 10 estados y territorios como Islas Vírgenes delos Estados Unidos y Trinidad y Tobago.

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La próxima revisión de la Unión Europea se realizará en el mes de octubre y si para ese momento, el organismo decide mantener a Panamá en esa lista, el ministro confía en que para febrero de 2026 puede darse la salida del país.

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Giulia De Santics, le dio un espaldarazo al proyecto, principalmente, por lo necesario que es para ser excluidos de la lista de la Unión Europea.

Destacó que la propuesta conlleva un cambio importante en como operan las sociedades anónimas, lo que servirá para que Panamá se convierta, de una vez por todas, en un centro financiero de alto nivel.