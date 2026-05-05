PSG y Bayern, duelo de alta expectativa

La obra de arte futbolística de la ida (5-4) ha elevado para hoy la expectativa a niveles insospechados para la semifinal de la Champions League del Allianz entre un Bayern de Múnich que mostró su capacidad para reponerse del 5-2 y un París Saint-Germain que salió vencedor de su duelo más complicado ante su público.

El entrenador del PSG, Luis Enrique, reconoció que el Bayern de Múnich, su rival de este miércoles fue "el más duro" del año y señaló que afrontarlos de nuevo precisará de "ser más competitivos que nunca".

El defensor del título viene avisado de que el Bayern no se lo va a poner fácil. Repetir final por segundo año consecutivo, algo que nadie consigue desde el Real Madrid de Zinedine Zidane, que encadenó tres victorias entre 2016 y 2018, cuesta caro y los de Luis Enrique Martínez tendrán que emplearse a fondo para afrontarlo.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, dijo que cree que su equipo y el PSG saldrán este miércoles al campo con la misma mentalidad que en el partido de ida, que se saldó con un 5-4 para el club francés, y que ninguno de los dos rivales saldrá a especular, sino a librar un duelo a lo largo y ancho del campo.



"Hay que pensar en lo que ha llevado a los dos equipos hasta aquí. Eso es algo que no puedes cambiar en el último momento. Pro eso es difícil imaginar que el PSG salga con un planteamiento distinto. Lo mismo vale para nosotros", dijo el preparador belga.



Para el Bayern, según Kompany, es igual ganar 1-0 o 5-4 para alcanzar la prórroga o 2-0 o 6-4 para alcanzar la final y no se trata ahora de cambiar por completo el planteamiento que ha llevado al equipo a un nuevo récord de goles en la Bundesliga.