Male asume sola la responsabilidad del negocio de galletas

Male, conocida como Tomboy Male en redes sociales, quedó sola con el negocio de las galletas, en el cual también figuraba como socia Ana Sofy, su expareja.

En un comunicado, publicado en la cuenta de Instagram del negocio, se informó que debido a "ataques mediáticos sin fundamento" se canceló el live programado donde se explicaría el estatus del emprendimiento.

"Hoy, 'Male', como la única socia que ha hecho frente a todos los compromisos sin apartarse de sus responsabilidades, continúa firme en no dejar morir este sueño. Su trabajo ha sido incansable y el tiempo permitirá que la verdad prevalezca", se lee en el escrito.

Asimismo, se adelantó que todos los hechos serán sustentados con pruebas ante las instancias correspondientes, además, se aseguró que no se está incurriendo en ninguna "actuación ilegal".

"Sobre la quincena mencionada, será atendida conforme a la ley al momento de la citación. No se está incurriendo en ninguna actuación ilegal".

"'Male' no tiene nada que ocultar y seguirá de pie, trabajando con más fuerza", finaliza el comunicado.