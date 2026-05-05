Apatel enciende las alarmas por impacto de la criminalidad en el turismo

La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) expresó este martes su profunda preocupación tras los recientes hechos de delincuencia registrados en la Ciudad de Panamá.



De acuerdo con el gremio, algunas de estas actividades delictivas han ocurrido en zonas de alta circulación turística.



Apatel alerta que estos incidentes no solo afectan la seguridad ciudadana, sino que inciden directamente en la percepción internacional del país como destino seguro, atributo que ha sido construido durante años mediante esfuerzos sostenidos del sector público y privado.

"El turismo es altamente sensible a la seguridad. Cada evento de esta naturaleza tiene un efecto multiplicador que trasciende el hecho puntual, impactando la confianza del visitante, la reputación del destino y, en consecuencia, la competitividad del país frente a otros mercados de la región", reseña el comunicado.

Frente a este escenario, Apatel hace un Ilamado respetuoso pero firme a las autoridades competentes para reforzar de manera inmediata la presencia policial preventiva en zonas turísticas, áreas hoteleras y puntos de alto tránsito de visitantes.

Asimismo, piden fortalecer los mecanismos de inteligencia y la capacidad respuesta oportuna, con el fin de garantizar la seguridad y confianza de los visitantes.



"Reiteramos nuestra disposición de colaborar activamente con las autoridades en la implementación de estrategias conjuntas que garanticen la seguridad de nacionales y extranjeros, elemento indispensable para la sostenibilidad del sector turismo", recuerdan.

De igual forma recalcan que Panamá no puede retroceder en uno de sus principales activos: la confianza de los visitantes.



Recientemente circuló un video en redes sociales en el que se ve a delincuentes golpeando a personas que transitaban por el área de Avenida Balboa.