Nacimientos han caído a una cifra similar a la de hace 43 años

Según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) en 2025 se registraron 55,340 nacimientos a nivel nacional, lo que representa una disminución en comparación con el año anterior.

En 2024 se reportaron 59,729 nacimientos, lo que indica que la disminución fue de 4,389 nacimientos, un -7.3%.

Es el tercer año en que la cantidad es menor a 60 mil nacimientos y es la sexta ocasión en que se viene descendiendo, con respecto al año anterior.

Panamá ha retrocedido cuatro décadas en cuanto a la cifra de nacimientos anual, ya que la registrada el año pasado es similar a la de 1983, cuando nacieron 55,222 niños.

Desde 2011 a 2019, se reportaron más de 70 mil nacimientos por año, pero desde 2020 ha estado en picada.

Del total de nacimientos registrados el año pasado, 33,773 fueron en área urbana y 21,567 en rural.

Por provincia o comarca, los mayores porcentajes de nacimientos se reportaron en Panamá (32.4%), Panamá Oeste (14.1%), Chiriquí (12%), comarca Ngäbe Buglé (9.6%) y Bocas del Toro (7.6%).'

55,340

nacimientos se registraron en 2025, de acuerdo a los primeros datos del Inec. 76,863

nacimientos se dieron en 2018, el año con la mayor cantidad desde el año 1952.

Por distritos, en el de Panamá se contabilizaron 13,653 nacimientos, cifra superior al de todas las otras provincias y comarcas.

Le sigue Arraiján (3,489), San Miguelito (3,316), La Chorrera (3,297), Colón (3,270), Changuinola (2,627) y David (1,899).

Hasta 2024, la tasa bruta de natalidad era de 13.1 nacimientos por cada mil habitantes, por lo que se prevé que la del año pasado será inferior.