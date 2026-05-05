Ángel Bethancourt enfrentará sin complejos al medallista olímpico Yuberjen 'Tremendo' Martínez.

El panameño Ángel Bethancourt no se detiene, entrena fuerte, sabe que al otro lado del ring tendrá al colombiano Yuberjen "Tremendo" Martínez, a quien tendrá que enfrentar, un invicto de 6-0 (6KO) y medallista olímpico de plata en Río de Janeiro 2016.

"Yo estoy tranquilo, enfocado, con fe en Dios; si él noquea, yo también noqueo", expresó el llamado "Castigador" de Chilibre, que también se encuentra invicto y tiene marca de 8-0-1 (5KO).

El combate entre Bethancourt y Martínez será la pelea principal de la cartilla organizada por All Star Boxing y Master Promotions, y que se realizará el viernes 22 de mayo en el gimnasio Tierra de campeones Atheyna Bylon, donde se encuentra en juego el campeonato latino mosca (112 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Bethancourt, que se coronó campeón nacional, pero en su última pelea empató contra el hondureño Gerardo "Chocolate" Sánchez y no pudo alzarse con el título Fecarbox, sostiene que dio una vuelta a esa página y se encuentra preparándose para su pleito contra el colombiano Martínez.

"Estoy concentrado, enfocado", dijo el panameño, quien agregó que "no hay presión" por los nocauts de su rival y su medalla de plata olímpica. "Normal, es un buen boxeador, pero yo estoy enfocado en ganar y con la fe en Dios", reiteró el panameño.

Bethancourt asegura que va por el "título latino" que está en juego esa noche en el gimnasio Tierra de Campeones Aheyna Bylon, porque su meta es ser campeón mundial.

El pugilista panameño agrega que se ha preparado muy bien. A dos semanas para el pleito se encuentra en 116 libras, a cuatro libras del peso pactado, y asegura que todo marcha según lo programado con el profesor Marcos Martínez.

Ángel Bethancourt reitera que solo piensa en la victoria y asegurar el título latino, ya sea por nocaut o decisión. "Yuberjen Martínez no ha peleado hasta diez asaltos", advirtió el panameño sobre su combate, optimista que saldrá con la mano en alto esa noche.

En la velada boxística que está compuesta con por lo menos por 15 peleas, tendrán en acción Carlos "Gallero" Rodríguez ante Leroy "Sensacional" Estrada en las 115 libras y 10 rounds.

Por el título nacional femenino Saida "La Bomba" Mosquera y Lorena Asacanio en los pesos gallos y aparecerá también Bryan "la Roca" De Gracia, ante un rival por definir, entre otros combates.