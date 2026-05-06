Capturan a alias 'Flapy', uno de los más buscados por tentativa de homicidio

La Policía Nacional capturó a Joshua Andrés Ruiz Batista, alias “Flapy”, uno de los más buscados por delitos contra la vida y la integridad personal en la modalidad de tentativa de homicidio.

La aprehensión se registró en un punto de control policial en el sector de Puente del Rey, corregimiento de Parque Lefevre.

Según el informe de la Policía, el aprehendido es requerido por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio del Área Metropolitana, por un hecho ocurrido el 23 de junio de 2021 en la avenida Ernesto T. Lefevre, en perjuicio de dos personas.

La detención se realizó luego de que unidades policiales interceptaran un vehículo sospechoso. Durante la verificación, el sujeto presentó un documento que no le pertenecía, confirmándose posteriormente su identidad.

Alias “Flapy” se desplazaba en una camioneta blindada, donde se ubicaron un radio satelital, un router, un proveedor de arma de fuego con municiones, un pasaporte, entre otros.

El hombre fue trasladado para los trámites correspondientes a órdenes de las autoridades judiciales.