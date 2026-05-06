Aprehenden a siete exfuncionarios vinculados a millonario caso de peculado

Al menos siete exfuncionarios de una Junta Comunal de San Miguelito fueron aprehendidos este miércoles por su presunta vinculación con el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.

Las detenciones se realizaron durante diligencias de allanamiento y registro de la operación "Eco Distante", que llevó a cabo la Policía Nacional junto a la Fiscalía Anticorrupción en los sectores de Alcalde Díaz, San Miguelito y Juan Díaz.

Se informó que los aprehendidos fueron requeridos por su presunta vinculación a una lesión económica aproximada de 8 millones en perjuicio del Estado.

De acuerdo con la Policía Nacional, estos ciudadanos fueron puestos a órdenes de las autoridades.