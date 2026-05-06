Presidente de Israel visita el Canal de Panamá en histórica gira oficial

El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, quien arribó esta mañana al país, realizó un recorrido por las Esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

A través de sus redes sociales, Herzog destacó que se trata de la primera visita de un presidente de Israel a Panamá, una nación que considera “una verdadera amiga y socia del Estado de Israel”.

El mandatario adelantó que se reunirá con el presidente, José Raúl Mulino, como parte de una agenda para fortalecer los lazos profundos y duraderos entre ambas naciones.

También agradeció al canciller Martínez-Acha por la cálida bienvenida a su llegada al país.

Herzog también informó que, tanto en Panamá como en Costa Rica, se reunirá con los líderes y miembros de las comunidades judías locales, que son un puente especial entre las naciones y pueblos.

Agregó que esta importante visita demuestra el renovado impulso en los lazos de Israel con los países de toda América Latina, en beneficio de ambas regiones.