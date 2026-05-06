Panamá e Israel refuerzan cooperación en gestión del agua ante crisis en Azuero

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, sostuvieron una reunión bilateral en la que destacaron la cooperación en materia de gestión eficiente del agua.

Tras la reunión, Mulino señaló los proyectos y donaciones que ya se llevan a cabo por parte de empresas de Israel para coadyuvar con instituciones panameñas en la solución pronta de la crisis de agua en el arco seco de Azuero.

El mandatario también resaltó que la visita de Herzog marca un hito histórico en las relaciones de Panamá e Israel por ser la primera que realiza a América Latina como presidente y la primera oficial de un jefe de Estado israelita a Panamá.

Además, señaló que Panamá e Israel comparten valores fundamentales, tales como la defensa de la democracia y la visión de un desarrollo sostenible e inclusivo; por ello, pueden afirmar que su relación evoluciona hacia una alianza fortalecida.

Dijo que conversaron sobre temas de seguridad, logística y, en el plano internacional, intercambiaron visiones sobre los desafíos geopolíticos actuales, incluyendo la realidad del Medio Oriente.

“Panamá reafirma su vocación histórica como país de diálogo, como puente del mundo, y reitera su compromiso con la promoción de la paz y la estabilidad global. Creemos firmemente que la cooperación y el entendimiento son el camino hacia la prosperidad”, agregó.

Por su parte, el presidente de Israel sostuvo que nunca olvidarán cómo Panamá estuvo “hombro con hombro” con el pueblo judío apoyando la histórica resolución del establecimiento de Israel, formalizando las relaciones solo semanas después de su independencia.

“Tenemos un profundo agradecimiento por la amistad de Panamá y el apoyo, especialmente durante momentos tan desafiantes y complicados”, expresó.

Asimismo, Herzog recordó el atentado en un avión de Alas Chiricanas que dejó más de 20 víctimas en 1994.

De igual manera, se refirió a la importancia de la libertad de navegación y los intentos de Irán y sus aliados de amenazar o bloquear la libertad de navegar en aguas internacionales, incluyendo detener buques incluso de bandera panameña.