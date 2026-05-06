Umecit va ante Plaza Amador; Alianza contra Veragüense en la semifinal del Clausura en la LPF

La ruleta rusa. La efectividad en la definición desde el punto penal, fue crucial, para que Umecit y Alianza, salieran airosos de la “Liguilla” o “playoff”, y avanzar a las semifinales del torneo Clausura 2026 de la LPF.

Este miércoles en la cancha del Virgilio Tejeira Andrión en Penonomé, Umecit eliminó en la “repesca” al “Benjamín” y revelación del torneo, Unión Coclé desde el manchón blanco del tiro penal por 2-3, luego de terminar el partido en tiempo extra por marcador de 1-1.

El quipo de Umecit se fue arriba en el juego, gracias a un gol de Andrick Edwards, al minuto 84.

Cuando todos estaban por celebrar el defensa y capitán del Umecit, Jesús Araya, metió el balón en su propia puerta al minuto 90+1 y poner el partido 1-1.

En los tiros penales salió airoso Umecit que enfrentará al Plaza Amador en las semifinales, el partido de ida será este domingo en el “Muquita” Sánchez.

En la otra repesca, Alianza eliminó al CAI de La Chorrera el martes por la noche en el estadio Rommel Fernández, también por la vía de los penales por 4-3, luego de terminar empatados 3-3 en tiempo reglamentarios y extras.

Alianza tendrá ahora que enfrentarse en las semifinales al Veragüense United en el partido de ida este