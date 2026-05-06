Panamá
Unas 174 aprehensiones relacionadas con homicidio se han registrado en el 2026
- Redacción
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La Policía Nacional destaca que estas aprehensiones son el resultado de los diferentes operativos desarrollados en todo el país.
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En los primeros cinco meses del 2026 se han registrado 174 personas aprehendidas supuestamente vinculadas a delitos contra la vida e integridad personal a nivel nacional.
De ese total, 114 han sido por homicidio y otras 60 por tentativa, y de acuerdo la Policía estas aprehensiones se dieron mediante diversas acciones operativas y preventivas desarrolladas en todo el país.
Todos los capturados, muchos de los cuales mantenían oficios pendientes con la justicia panameña, han sido remitidos a las autoridades correspondientes. Allí deberán enfrentar los trámites legales y las audiencias de control para determinar su responsabilidad en los hechos que se les imputan.
La Policía Nacional aseguró que mantendrá la intensidad de estos operativos para poner a buen recaudo a aquellos individuos que representan una amenaza para la seguridad ciudadana.
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