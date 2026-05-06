$295 millones costará el Intercambiador en Albrook y se acaban los tranques

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá sigue creciendo en costo y alcance. Ahora se le sumó una adenda por 295 millones de dólares para una obra que se hará en el área de Albrook, conocido como Intercambiador Este.

Esta obra se oficializó a través de una firma entre el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP). Con este ajuste, el megaproyecto sube a unos 2,387 millones de dólares en total.

Andrade señaló que con el diseño realizado por el gobierno anterior se iba a producir un tranque, una vez se inaugurara el Cuarto Puente.

El Intercambiador Este brindará conexión fluida hacia el norte con la avenida La Amistad, la terminal de Albrook y el Corredor Norte; hacia el este con la avenida Omar Torrijos Este; hacia el oeste con la avenida Omar Torrijos Oeste; y hacia el sur con el Cuarto Puente y la avenida Ascanio Arosemena, facilitando la distribución del tráfico y reduciendo los tiempos de traslado hacia y desde Panamá Oeste.

“Será el intercambiador más grande de Panamá y probablemente de Centroamérica, y garantizará que el tráfico fluya eficientemente desde y hacia la ciudad de Panamá”, destacó Andrade.

Por su parte, Manuel Alvarado, director del proyecto Cuarto Puente, aseguró con este intercambiador los tranques serán cosas del pasado cuando esta megaobra sea inaugurada, brindando calidad de vida a los panameños.

¿En qué consisten las obras?

Segun el Mop, CPCP es responsable de la construcción de esta megaobra, que consiste en un puente atirantado de alta complejidad, dos viaductos con un largo combinado de 2.5 km y dos intercambiadores clave para la conectividad con Panamá Oeste, además de aliviar la carga vehicular sobre el Puente de las Américas y el Puente Centenario.

El Cuarto Puente, que conectará la ciudad capital con el interior del país, tendrá 965 metros de longitud y torres principales de hasta 186 metros, equivalente a un edificio de aproximadamente 65 pisos.

Además, su diseño incluye una altura libre de navegación de 75 metros, lo que permitirá el paso seguro de buques neopanamax. Contará con tres carriles de entrada a la ciudad de Panamá y tres carriles hacia el lado oeste del país; cada carril tendrá 3.65 metros de ancho, además de acera peatonal.

La adenda del Intercambiador Este amplía y rehabilita vías existentes, crea nuevas rampas de llegada a la ciudad, integra rampas de acceso hacia el Cuarto Puente y brinda mejor orden y seguridad vial al área de Albrook y Balboa. Esta adenda forma parte de los ajustes técnicos necesarios para garantizar la integración eficiente del Cuarto Puente a la red vial metropolitana y asegurar su funcionalidad una vez entre en operación.

La obra del cuarto puente ya registra un 35% de avance y, con esta adenda, su entrega se mueve a diciembre de 2028, con una extensión de unos tres meses.