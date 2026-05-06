Panamá gana arbitraje a Banesco: Tribunal ordena al banco pagar $900,000 al Estado

Panamá, a través de la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, obtuvo una victoria definitiva en el arbitraje internacional interpuesto por Banesco Holding Latinoamérica S.A. y Banesco (Panamá), S.A. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Panamá estuvo la firma internacional LALIVE en el proceso arbitral.

Mediante un laudo emitido este 5 de mayo de 2026, el tribunal arbitral desestimó la totalidad de los reclamos de la entidad bancaria, concluyendo que la República de Panamá no infringió sus obligaciones internacionales.

El tribunal además, ordenando al Banco pagar a Panamá $900,000.00 en concepto de honorarios legales y gastos del proceso.

¿Qué dijo el tribunal?

También determinó que las entidades panameñas no actuaron de manera arbitraria ni con la intención de perjudicar a Banesco, al tiempo señaló que el banco tuvo acceso a los mecanismos legales internos, que fueron utilizados para impugnar las decisiones con las que no estaba de acuerdo.

En ese sentido, destacó que los fallos de la Corte Suprema reflejan una interpretación razonable del derecho panameño.

Antecedentes del conflicto

El arbitraje inició en 2023 cuando Banesco alegaba que el Estado panameño había incumplido sus obligaciones bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Panamá y España-

La entidad bancaría reclamaba una indemnización superior a los $13.5 millones, alegando falta de transparencia y vulneración al debido proceso tras la ejecución de fianzas emitidas para garantizar contratos de obra pública que habían sido incumplidos.

