Mora quirúrgica llegará a cero pronto con ayuda de la robótica, asegura Mon

Con los tres nuevos equipos de cirugía robótica de alta gama que adquirió la Caja de Seguro Social (CSS), se pretende expandir el uso de esta tecnología en el interior del país, pero también reducir a cero la mora quirúrgica.

"La mora quirúrgica va a llegar a cero más pronto de lo que pensamos, hemos incorporado a toda nuestra red de servicios tres nuevos robots en cada una de nuestras tres regiones", dijo Mon en un video difundido en la red social X.

Añadió que Chiriqui y Bocas, provincias centrales, así como Panamá Centro, Este y Oeste al igual que Colón ya cuentan con su robot.

Para Mon esto representa "menos riesgos y más efectividad en nuestras operaciones".

Estos nuevos equipos serán instalados en la Ciudad de la Salud, pero también en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera, así como en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en Chiriquí.

¡Llegan tres robots que permitirán la telecirugía en el interior del país!



La Caja de Seguro Social (CSS) adquirió tres equipos de cirugía robótica de alta gama que serán destinados al desarrollo de la telecirugía en Panamá. Estos modernos sistemas serán instalados… pic.twitter.com/G1rCildp6Z — Dinomonv (@dinomonv24) May 6, 2026

Mon, asimismo, destacó que con la implementación de esta tecnología se amplía la capacidad resolutiva del equipo médico de la CSS, y además, van a evitar que los pacientes sean trasladados a la ciudad de la Salud.

Agregó que de esta manera se impulsará el crecimiento de especialistas en cada provincia del país.

Con este plan, la CSS busca fortalecer la oferta de servicios en cirugías de alta complejidad, especialmente en áreas como urología, ginecología y cirugía general, incluyendo procedimientos para pacientes con cáncer.

Los equipos representan un avance significativo, al permitir tanto la capacitación médica como la atención a pacientes mediante telecirugía desde la capital hacia distintas regiones del país.

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Actualmente, la CSS cuenta con cinco sistemas robóticos en operación y se han realizado más de 500 cirugías robóticas desde 2022

De acuerdo a la CSS esto se traduce en importantes beneficios para los pacientes, como un menor tiempo de hospitalización, una recuperación más rápida y una mayor precisión en procedimientos complejos.