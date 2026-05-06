Mulino visita ASTIBAL: Astillero clave para buques Panamax en el Canal de Panamá

El presidente José Raúl Mulino, realizó este miércoles una visita a las instalaciones de Astilleros Puerto de Balboa (ASTIBAL), ubicado en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá. Durante el recorrido, el mandatario conoció de primera mano las operaciones de esta empresa, que forma parte del grupo español ALIMIA SHIPYARDS GROUP.

Esta empresa tiene 30 años de experiencia en el sector y genera más de 1,000 puestos de trabajo con 70 empresas proveedoras

El mandatario fue recibido por Fernando Remolina, presidente de ASTIBAL, quien presentó la historia de la compañía y detalló los procesos certificados y la tecnología de punta utilizados en el astillero.

Gracias a estas capacidades, ASTIBAL se ha consolidado como el único astillero con dique seco para buques Panamax en el tramo que comprende desde el sur de la costa oeste de Estados Unidos hasta Chile.

“La industria del astillero es el futuro de este país”, expresó Mulino a los directivos de la empresa, a quienes felicitó por la inversión que han realizado y los servicios que ofrece con calidad internacional, destacó lo que esta industria representa para el país que día a día trabaja en el fortalecimiento de su posicionamiento como hub logístico.

Luego de la presentación corporativa, el presidente, junto a directivos de la empresa, recorrió y observó cómo operan cada uno de los 3 diques secos con los que cuenta ASTIBAL en el astillero de Balboa para atender las diversas necesidades que pueda tener una embarcación o cliente.

“Los felicito, sigan adelante, dando siempre la milla extra”, expresó el mandatario orgulloso de los trabajadores que saludó durante el recorrido, donde hay una importante mano de obra panameña que conforma la fuerza laboral del astillero, que también se ha convertido en un lugar para la realización de las prácticas profesionales de los estudiantes de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

“Este es el futuro, los felicito, continúen trabajando como lo están haciendo para que todo el mundo conozca que en Panamá hay un buen astillero de calidad”, reiteró el presidente Mulino, a la fuerza laboral, que también la integran féminas profesionales.

Además de ASTIBAL, el grupo ALIMIA SHIPYARDS GROUP está conformado por los astilleros de ASTICAN y ASTANDER localizados en la Islas Canarias y el Golfo de Vizcaya, respectivamente, destacándose como especialistas en la realización de todo tipo de proyectos de reparación, mantenimiento y conversión en cualquier embarcación bajo los más estrictos estándares de calidad.

El astillero de Balboa, con capacidad para varar buques tipo Panamax, fue construido hace más de 100 años con el fin de prestar servicio de reparación y mantenimiento a las embarcaciones que transitaban por el Canal de Panamá. Tras ser rehabilitado el astillero para poder ofrecer los niveles de seguridad, eficacia, calidad y profesionalidad, las instalaciones comenzaron a funcionar a pleno rendimiento en mayo de 2023.