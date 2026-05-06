Contienda electoral por la rectoría de la UP avanza; definen orden de papeletas para elecciones

La elecciones por la Rectoría de la Universidad de Panamá (UP) para el período 2026-2031 avanza con la definición oficial del orden en papeleta, tras el sorteo de posiciones realizado por el Organismo Electoral Universitario, que estableció la ubicación de las seis nóminas participantes.

La papeleta No. 1 corresponde al profesor Roberto Ah Chong, de la nómina “Ah Chong Akometiendo” (color verde), quien no contó con representante acreditado durante el acto. En la papeleta No. 2 se ubica el Dr. César García, con la nómina “Experiencia para transformar y voluntad para servir” (color blanco), representado por el profesor José Ortiz, de acuerdo con los resultados.

Mientras que la papeleta No. 3 fue asignada a la Dra. Migdalia Bustamante Villarreal, de la nómina “Primera mujer en la rectoría de la Universidad de Panamá” (color turquesa), representada por el profesor Manuel Lasso. La papeleta No. 4 corresponde a la Mgter. Corina Pérez, con la propuesta “La Universidad como cabeza y no cola” (color dorado), quien tampoco contó con representante acreditado.

Por su parte, el profesor Denis Chávez ocupará la papeleta No. 5 con la nómina “Juntos por el cambio” (color caqui), representado por Eduardo Barsallo. En tanto, el Dr. Emilio Moreno se posiciona en la papeleta No. 6 con la nómina “Unidos por la UP” (color rojo), representado por Miguel Delgado.

Las elecciones están previstas para el 1 de julio de 2026 y forman parte de un proceso democrático clave para la vida institucional de la UP, en el que participan docentes, estudiantes y administrativos bajo un sistema de votación ponderado.

Según informó el presidente del Organismo Electoral Universitario, Rufino Fernández, se proyecta la participación de 77,015 votantes, distribuidos en 4,030 docentes, 3,983 administrativos y 69,002 estudiantes. Además de la elección de rector, el proceso incluirá la escogencia de decanos en 16 facultades y directores de centros regionales.

En cuanto al sistema de votación, se aplica un modelo ponderado en el que el voto de los docentes representa el 60 %, el de los estudiantes el 30 % y el de los administrativos el 10 %, conforme a lo establecido en el reglamento electoral vigente.

El Organismo Electoral de la UP reiteró que el proceso se desarrolla conforme a las normas y procedimientos establecidos, garantizando los principios de transparencia, equidad y participación.

Asimismo, se destacó que el proceso contempla mecanismos de verificación, fiscalización y observación que permiten a los distintos actores de la comunidad universitaria dar seguimiento a cada una de sus etapas.

La UP como institución comprometida con la formación democrática del país, promueve el respeto, el diálogo y la participación responsable, valores que se reflejan en sus procesos internos.

En este sentido, el Organismo Electoral reafirmó su compromiso de conducir un proceso confiable, transparente y abierto a toda la comunidad universitaria, en estricto cumplimiento de la normativa vigente.