Todólogos

Me soplan que a más de un todólogo casi le da un patatús luego de que uno que sí sabe dijera que en la vía interoceánica no hay nadie indispensable. ¡Es que esas campañitas de reelección están fuertes!

Junta

Mientras el diario de la 12 de octubre anda empecinado en conocer el funcionamiento por otros lados, sus accionistas están esperando desde hace rato que les llegue el llamado a junta. ¡Mira tú!

Diplomas

Un imprudente me cuenta que detrás del juega vivo con los diplomas falsos hay una red de gente que conoce muy bien cómo funciona el asunto. ¿Serán esos que aupan los cierres de calles?

Cueva

Un intrigoso se pregunta cómo se sentirán los neonatos políticos sabiendo que el Barrendero terminó su mandato al frente de la Cueva sin pena ni gloria y ellos fueron artífices de esa presidencia.

Bebés

Un pitoniso me comenta que la tasa de natalidad en el país seguirá en picada porque aquello de que cada criatura viene con el pan debajo del brazo hace rato que acabó. ¡Ya ni pa' la leche alcanza!

Tinglado

Me cuentan que por los lados de San Miguelito un boxeador ya prepara el tinglado para los próximos comicios. Parece que la gente anda madrugando porque sabe que lo que viene en 2029 no será nada fácil.