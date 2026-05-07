El dardo de Roxana Méndez a Benicio Robinson: lamento que no supere las denuncias en el Ministerio Público

Roxana Méndez manifestó en la Comisión de Presupuesto que lamentaba que el diputado del PRD, Benicio Robinson, no haya superado las denuncias que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) presentó ante el Ministerio Público. Dichas denuncias responden a supuestos manejos irregulares de fondos públicos asignados a diferentes gobiernos locales, en un caso denominado "Descentralización Paralela" que asciende a $238 millones.

"Lamento, diputado Robinson, que siga tan afectado por las denuncias (sobre la descentralización paralela). El Ministerio Público es quien debe dar respuesta sobre los $238 millones que no pudieron ser sustentados y que están investigando", disparó Méndez. "Nuestra responsabilidad era remitir los $320 millones que carecían de justificación", agregó.

De acuerdo con la funcionaria, las dos últimas administraciones no reconocieron lo que la ley exige y, según ella, no otorgaron a los municipios la distribución que les correspondía. "Todo lo fueron recortando y el presupuesto se siguió replicando sin reconocer realmente el monto que se iba recaudando", expresó.

En ese sentido, destacó que durante esta administración han empezado a implementar cambios. Señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recibió un presupuesto y ponderó que, por primera vez, el Gobierno reconoce la totalidad de la estimación real (para la asignación de fondos a los gobiernos locales).

Además, Méndez recriminó a la Comisión de Presupuesto por no haber aprobado los $196 millones que correspondían a los municipios en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), razón por la cual ahora están otorgándolos "pedacito por pedacito".

La reacción de Méndez se dio luego de que, durante un traslado de partidas, Robinson preguntara por más de $390 millones que, según él, no han sido asignados a los municipios. El diputado pidió "una explicación sobre las gestiones que se han hecho para honrar esos pagos y no solo la gestión de cómo y a quién meter preso, porque para meter preso a alguien hay que comprobar el delito".

Seguidamente, Robinson cuestionó la "convicción" de Méndez para solicitar a la fiscalía que investigue a todas las juntas comunales.