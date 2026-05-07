Transferencias de miembro de Foco, bajo revisión por presunto blanqueo

Los movimientos financieros vinculados a una cuenta bancaria relacionada con Luis Enrique Esquivel Golcher, miembro del medio digital Foco, forman parte de una diligencia de inspección realizada por el Ministerio Público en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que se sigue dentro de la carpetilla N.° 202500096277.

La revisión del estado de cuenta correspondiente al período 2023-2024 detalla un volumen considerable de transacciones, entre las que destacan depósitos en efectivo realizados en ventanilla sin libreta. Según el informe, se contabilizan 86 operaciones bajo esta modalidad, que en conjunto superan los $169,421.12.

La mayoría de estos depósitos se registraron en 2023, con cerca de 58 ingresos por más de $137 mil, mientras que en 2024 se identifican otros 28 depósitos que superan los $32 mil. Los montos varían desde cifras menores de $200 y un poco más de $6,000, en ocasiones realizados con pocos días de diferencia.

Aunque este tipo de transacciones no constituyen un delito por sí mismo, especialistas en materia financiera señalan que suelen ser objeto de análisis en investigaciones, debido a que dificultan rastrear el origen de los fondos.

Pero no es lo único que figura en el reporte. También incluye 51 transferencias ACH, entre las que destacan pagos periódicos de aproximadamente $5,000 provenientes de un consorcio de construcción, así como transferencias atribuidas a un remitente identificado como Danny, con montos entre $2,000 y $7,000.

Adicionalmente, llama la atención la participación de la Federación de Ajedrez de Panamá, que en 2024 realizó transferencias relevantes, incluyendo una de $15,000 y otra por $12,713.30.

En el mismo documento aparecen operaciones vinculadas a una parrillada y a una reconocida constructora.



la revisión del estado de cuenta corresponde al período 2023-2024; dejó ver un patrón que llama la atención.



una alta cantidad de depósitos en efectivo realizados sin libreta, es decir, en ventanilla y sin que quede registro del depositante.



los montos varían entre menos de $200 y más de $6,000, realizados con poca diferencia.



también aparecen 51 transferencias ACH, entre las que destacan pagos periódicos de alrededor de $5,000.



recoge además tres devoluciones por rechazos ACH por montos de $631.50, $500.00 y $714.50.

En cuanto a banca móvil, se reportan 28 transferencias recibidas, entre ellas dos de mayor cuantía: una por $25,000 enviada en septiembre de 2023 por un remitente identificado como "Simona" y otra por $9,000 en julio de 2024, a nombre de "Paola A.". Además se observan transferencias entre cuentas del propio titular.

El informe también recoge tres devoluciones por rechazos ACH por montos de $631.50, $500.00 y $714.50, que aunque menores forman parte del historial financiero analizado.

En paralelo, se conoció que el medio digital Foco está vinculado a Annette Planells, quien ha sido señalada en declaraciones públicas del embajador de Estados Unidos en Panamá.

En conjunto los movimientos reflejan un flujo de dinero considerable cuya procedencia no se puede determinar fácilmente. Ese elemento, sumado al contexto de la investigación en curso, es lo que mantiene el caso bajo seguimiento de las autoridades.