En Panamá no existe la profesionalización de las artes circenses, pero con la creación del Festival Internacional de Circo de Panamá (FICPA), que tendrá su primera edición del 15 al 21 de mayo, se espera que un futuro no muy lejano se tenga acceso a la formación académica de las expresiones escénicas y corporales del circo.

Larissa Díaz, directora ejecutiva de FICPA, comentó que en otros países sí hay formación profesional a nivel de licenciatura en las artes circenses y guarda la esperanza que en el país algún día se lleve al circo hasta ese nivel de formación con la creación de una Escuela Nacional de Circo, que se intentó establecer en su momento de forma privada sin éxito.

El festival justamente busca dignificar la profesión del artista circense, para que no solo se vea como un entretenimiento, sino como una forma de expresión artística con formación académica.

Se prevé que con el festival se consolide el apoyo tanto público como privado para formar más artistas en el país y la creación de políticas públicas.

Anyvonne Poveda, subdirectora de la Dirección Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura (MiCultura), aseguró que el festival marcará un antes y después para las artes escénicas panameñas porque se abre un espacio formal para reconocer al circo como una expresión artística de enorme valor, "construida desde la técnica, la disciplina, el riesgo, la creatividad y el trabajo colectivo".

Sostenibilidad

La creación del festival surgió por la ausencia del circo en el engranaje de las artes escénicas, ya que hay eventos y formaciones para danza, teatro y cine, no obstante, no para las expresiones circenses.

Díaz no descarta la idea de futuras ediciones porque el evento llegó para quedarse, estima que en lugar de una semana, el festival se pueda desarrollar todo en un mes en el futuro.