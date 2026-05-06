Israel destaca apoyo de Panamá; acuerdan mayor colaboración entre países

Como un "hito histórico", han calificado la visita de Isaac Herzog, mandatario del Estado de Israel, a Panamá para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

El presidente israelí, en sus declaraciones, ponderó el papel de Panamá en el continente, señalando que, al igual que su país, es un puente de rutas comerciales, civilizaciones y personas debido a su posición geográfica; por tanto, aunque territorialmente no son cercanos, son estados muy parecidos.

Aseguró que Panamá entiende mejor que nadie el caos que el régimen iraní busca distribuir por todo el mundo tras lo ocurrido en 1994; por ello, aunque Israel no ha provocado este conflicto, defenderá a su pueblo y la libertad de navegación.

Mencionó estar impresionado del trabajo que hace el país para mantener la operatividad de la vía interoceánica pese a las amenazas, bloqueos e interrupciones de navegación en aguas internacionales y retención de buques.

Panamá, a su juicio, ha permanecido en un santuario de tolerancia y respeto para su pueblo; por tanto, agradeció su acogida a la comunidad judía y ejemplo a otras naciones del mundo.

"Agradecemos profundamente el hecho de que Panamá adoptó la resolución internacional en contra del antisemitismo. Esta visita empezará un nuevo capítulo de amistad entre Israel y Panamá", dijo.

Señaló que los vínculos entre ambos, a partir de la fecha, serán más robustos en diferentes campos para lograr un mundo más seguro.'



El gobierno panameño espera concretar pronto un acuerdo de asesoría en temas de agua con Israel para encontrar una solución a esta problemática en el país.



También conversaron sobre seguridad, logística y desafíos geopolíticos actuales.



Israel, según el Ejecutivo, se comprometió a donar un sistema de potabilización de agua dulce y tres microplantas de tratamiento para atender la crisis hídrica que afecta a la región de Azuero desde hace más de 10 meses.



Herzog continuará su trayecto hacia Costa Rica, en donde participará de la toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández Delgado.

Los altos funcionarios en el encuentro también conversaron sobre seguridad, logística y desafíos geopolíticos actuales y acordaron ampliar sus acuerdos de colaboración y Tratado de Libre Comercio.

Israel, según el Ejecutivo, se comprometió a donar un sistema de potabilización de agua dulce y tres microplantas de tratamiento para atender la crisis hídrica que afecta a la región de Azuero desde hace más de 10 meses.

Otras áreas beneficiadas por estos equipos serán las provincias de Veraguas y Bocas del Toro y las comarcas de Guna Yala y Madugandí.

El gobierno panameño espera concretar pronto un acuerdo de asesoría en temas de agua con Israel para encontrar una solución a esta problemática en el país.

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"Estoy seguro de que sin burocracia y sin tantos trámites podemos concretar esa colaboración efectiva entre dos naciones para los temas de agua en los que Israel es toda una autoridad", expresó José Raúl Mulino.

También se habló sobre la posibilidad de que médicos israelíes compartan su experiencia con especialistas panameños para mejorar el sistema de salud.

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El presidente de Israel, durante su estancia en Panamá, visitó la vía interoceánica y se reunió con miembros de la comunidad judía.

Herzog continuará su trayecto hacia Costa Rica, en donde participará de la toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández Delgado.