Un adolescente de 17 años fue asesinado la tarde de este jueves dentro de uno de los apartamentos del multifamiliares #24 de Nueva Providencia, ubicado en el área de la Transístmica, provincia de Colón.

La información inicial del caso señala que el joven estaba de visita donde unos familiares, cuando un sicario ingresó al inmueble y le disparó al menos cuatro veces. Residentes del edificio corrieron hacia el apartamento y observaron al adolescente malherido, quien vestía con uniforme de un centro educativo del área de la Transístmica.

El joven, gravemente herido, fue auxiliado y trasladado hacia un cuarto de urgencias de la policlínica de Sabanitas para ser atendido. Al momento de su ingreso, el adolescente presentaba tres disparos: dos en la espalda y uno en un hombro. Posteriormente, se dio a conocer su deceso.

Luego del incidente, toda el área donde se dio el ataque fue acordonada por agentes de la policía judicial, que procedió a cerrar la escena del crimen, como parte del inicio de la investigación por este caso de homicidio en Colón.