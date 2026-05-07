Desbandada en Meduca: 230 funcionarios dejan sus cargos tras denuncias por red de corrupción

De momento unos 230 funcionarios del Ministerio de Educación entre docentes y administrativos han salido en desbandada de esa institución en medio de las investigaciones por presuntos actos de corrupción por las que el Meduca ha interpuesto 140 denuncias ante el Ministerio Público.

Según Meduca desde que inició esta administración le han dado seguimiento a una serie de denuncias, relacionadas con personas fallecidas que continuaban cobrando salarios, hurtos en centros educativos, malversación de fondos, cobro indebido de salarios, uso de documentación falsificada, diplomas falsos y una supuesta una red de corrupción integrada por funcionarios.

Lo llamativo de la nota de prensa del Meduca es que asegura que después de presentar una denuncias ante el Ministerio Público por la existencia de una "supuesta una red de corrupción integrada por funcionarios", el pasado 22 de abril de 2026, alrededor de 200 colaboradores y docentes han presentado su renuncia.

Mientras que maestros y profesores han dejado de asistir a sus puestos de trabajo, abandonando sus responsabilidades con los estudiantes.

Para el ministerio estas renuncias y abandonos del puesto "refleja que el alcance de la situación probablemente podría ser mayor de lo inicialmente estimado" y no descarta que se sigan dando las bajas dentro de esa cartera, por lo que mostró su preocupación de que algunos planteles se queden sin sus docentes quienes ya han presentado su renuncia. Esto ha ocurrido en el centro de la "ciudad, el interior del país y las comarcas".

No obstante aseguran esta avanzando en el proceso para cubrir las vacantes que han quedado disponibles. Las regiones donde, hasta el momento, se ha detectado la mayor cantidad de casos son: Darién, las comarcas entre ellas Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro, Chiriquí y Herrera.

Las renuncias no frenan los procesos ya iniciados, advirtió Celia Rodríguez, directora nacional de Recursos Humanos del Meduca por lo que los implicados en estos serán investigados.

Aseguró el ministerio que ha presentado aproximadamente 141 denuncias y 7 querellas relacionadas con posibles delitos contra la administración pública.

Diplomas falsos

Por otra parte, el Meduca no esconde su sorpresa con lo relacionado con los diplomas falsos, ya que asegura que "en este proceso de validación de títulos se trabaja de manera conjunta con las universidades que también han resultado afectadas".

La magnitud del tema ha sido una sorpresa, tanto para estas casas de estudios superiores como para el propio Ministerio de Educación, donde las investigaciones también alcanzan a personal de la institución que presuntamente se prestó para estas irregularidades, subrayó Meduca.

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“Nos hemos encontrado con una cantidad importante de personas que estaban ejerciendo la profesión con títulos falsos, ya comprobados por las universidades”, afirmó la ministra Lucy Molinar.

Documentación falsa detectada

El Meduca ha informado que varios de los postulantes al Concurso General de Nombramiento presentaron documentación adulterada, la cual fue detectada por el Programa de Vacantes en Línea (Provel) por lo que estas ni siquiera pudieron llegar a las ternas.

Aseguran que durante el concurso general, que es donde más vacantes y postulantes hay, y tienen que "ser más minuciosos".

El fraude detectado se centraba en la inscripción de títulos falsos en el Registro Permanente de Elegibles con el objetivo de mejorar artificialmente el puntaje de ciertos docentes para favorecerlos en los concursos y asegurar vacantes por encima de candidatos que sí cumplían con los requisitos legales.