Mandatario de Panamá asistirá a la investidura de Laura Fernández en Costa Rica

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajará el viernes a Costa Rica para participar en la ceremonia de investidura presidencial de Laura Fernández, informó este jueves el Gobierno panameño.



Mulino asistirá al traspaso de mando en Costa Rica acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez Acha; y los ministros Frank Ábrego, de Seguridad, y Julio Moltó, de Comercio e Industrias, de acuerdo con un comunicado de la presidencia panameña.



Durante su participación, el presidente Mulino sostendrá una reunión con el rey de España, Felipe VI, para tratar temas de la agenda bilateral en cooperación, comercio, seguridad e inversiones.



La politóloga de derechas Fernández jurará el viernes como la presidenta de Costa Rica para el periodo 2026-2030 y se convertirá en la segunda mujer que ostenta el cargo tras la socialdemócrata Laura Chinchilla, quien gobernó el país entre 2010 y 2014.



En el traspaso de poderes participarán 71 delegaciones de gobiernos y 18 de organismos internacionales, y se espera la presencia de más de 20.000 personas en las tribunas del estadio, ya que será un evento abierto al público de forma gratuita.



Entre los representantes de alto nivel se encuentran, además de Felipe VI y Mulino, los presidentes Bernardo Arévalo (Guatemala), Nasry Asfura (Honduras), José Antonio Kast (Chile), Isaac Herzog (Israel) y Luis Abinader (República Dominicana), así como el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.