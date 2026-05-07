Aeropuerto de Tocumen, número 1 en pasajeros internacionales de América Latina y el Caribe en 2025

El Aeropuerto Internacional de Tocumen es el aeropuerto número uno en tráfico internacional de pasajeros en América Latina y el Caribe en 2025, según el informe preliminar del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC).

“El liderazgo de Tocumen en pasajeros internacionales no es casual. Es el resultado de decisiones, inversiones y una operación que responde a cómo se mueve hoy la región. Ahora el enfoque es sostener ese ritmo y prepararnos para alcanzar los 30 millones de pasajeros hacia 2030”, afirmó el gerente general, Jose Ruiz Blanco.

Según los datos de ACI-LAC, Tocumen movilizó 20,739,033 pasajeros internacionales, por encima de aeropuertos como Cancún (19,485,033), Ciudad de México (17,482,146), São Paulo/Guarulhos (16,805,814) y Bogotá (16,216,936). De hecho, el aeropuerto panameño también registró un crecimiento de 8,2 % en este segmento frente a 2024, uno de los incrementos más altos entre los principales aeropuertos internacionales de la región.

Este desempeño refuerza el papel de Tocumen como plataforma de conexión entre Norte, Centro y Suramérica, con un flujo sostenido de pasajeros que utilizan Panamá como punto de tránsito. “Este crecimiento se traduce en más rutas, más empleo y más movimiento económico para Panamá”, asegura Ruiz Blanco.

En tráfico total de pasajeros, Tocumen se mantuvo dentro del top 10 de los aeropuertos más concurridos de América Latina y el Caribe, con 20,978,865 pasajeros en 2025 y un crecimiento de 8,6 % frente al año anterior.

En carga aérea, el aeropuerto reportó un aumento de 14,65 %, el segundo mayor crecimiento de la región, solo por detrás del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima (16,68 %).

En cuanto a operaciones, Tocumen registró 165,964 movimientos de aeronaves en 2025, con un crecimiento de 8,6 %, el más alto entre los principales aeropuertos de América Latina y El Caribe en términos porcentuales.

Por su parte, el director general de ACI-LAC, Rafael Echevarne, destacó que el crecimiento de los aeropuertos de la región está impulsado por inversiones en infraestructura y el dinamismo del turismo.

A nivel regional, los diez aeropuertos con mayor tráfico internacional movilizaron 134 millones de pasajeros en 2025 (+3,69 %), mientras que el tráfico total superó los 790 millones de pasajeros (+3,8 %), según ACI-LAC, en un contexto de crecimiento sostenido del sector.