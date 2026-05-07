El Botafogo, de Kadir Barría, elimina al Racing argentino

Botafogo, de Brasil, donde juega el delantero panameño Kadir Barría, venció este miércoles por la noche (2-1) al Racing gracias a una anotación de Danilo y a un gol en puerta propia de Marco Di Cesare y, además de eliminar al club argentino, se aisló en la cima de la clasificación del Grupo E de la Copa Sudamericana en la cuarta jornada.

En este partido del Botafogo, el panameño Barría salió en el equipo titular del equipo brasileño, estuvo en la cancha 61 minutos, hasta que fue reemplazado por su compañero de equipo el brasileño Arthur Cabral.

Barría también fue pintado con una tarjeta amarilla a los 21 minutos del partido y tuvo una evaluación del 1 al 10, de 6.4 en su rendimiento.

Con este triunfo, el conjunto brasileño, invicto en la competición, sumó 10 puntos en cuatro partidos y le sacó dos a Caracas (8), segundo en la clasificación y con el que tendrá que definir al único clasificado directo a los octavos de final.

Racing se quedó en el tercer lugar con 4 puntos, ya sin posibilidades matemáticas de avanzar a octavos, e Independiente Petrolero, también eliminado, hundido en el último lugar sin puntos.

Fue la segunda victoria de Botafogo sobre Racing, al que ya había vencido por 2-3 en Avellaneda.

A los 18 minutos, Di Cesare, pateó hacia su propia portería y desubicó al portero Cambeses, lo que le permitió al Botafogo abrir el marcador.

Racing salió decidido a empatar el partido en el segundo tiempo y, tras un peligroso balón de Solari atajado por Neto, Adrián Martínez empujó con la cabeza un lanzamiento de Rojas desde la izquierda para el gol de los visitantes en el minuto 48 y poner el 1-1.

Pero Botafogo, reaccionó, Danilo, anotó el gol del triunfo al minuto 73 tras un contragolpe en que Junior Santos y Matheus Martins lucharon con la zaga argentina en la entrada del área.