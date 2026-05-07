Jaime Barría suma primer triunfo de la temporada con Algodoneros

El lanzador panameño Jaime Barría consiguió su primer triunfo de la temporada con los Algodoneros de Unión Laguna en la pelota mexicana.

El exgrandes ligas con una tremenda labor monticular, guió a los Algodoneros a un triunfo sobre los Charros por tablero de 12-1, en el estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco.

Barría, que tuvo su mejor salida de la actual campaña, en el partido trabajó 7 episodios, solo permitió una carrera, otorgó una base por bola y recetó tres ponches.

El panameño queda con marca de (1-2) en juegos ganados y perdidos, con un average de 4.32.

Barría dio la séptima victoria de la temporada a los Algodoneros, mientras que cargó con la derrota por los Charros, César Gómez.

Tanto el equipo de Algodoneros y Charros de Jalisco, juegan una serie a tres partidos, que con el triunfo de Barría se empató 1-1 y se definía la noche de este jueves en el estadio Panamericano.