México
Jaime Barría suma primer triunfo de la temporada con Algodoneros
- Jaime A. Chávez Rivera/ jchavez@epasa.com/ @Jaime_ChavezR.
Barría, en el partido trabajó 7 episodios, solo permitió una carrera, otorgó una base por bola y recetó tres ponches en el triunfo de Algodoneros.
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El lanzador panameño Jaime Barría consiguió su primer triunfo de la temporada con los Algodoneros de Unión Laguna en la pelota mexicana.
El exgrandes ligas con una tremenda labor monticular, guió a los Algodoneros a un triunfo sobre los Charros por tablero de 12-1, en el estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco.
Barría, que tuvo su mejor salida de la actual campaña, en el partido trabajó 7 episodios, solo permitió una carrera, otorgó una base por bola y recetó tres ponches.
El panameño queda con marca de (1-2) en juegos ganados y perdidos, con un average de 4.32.
Barría dio la séptima victoria de la temporada a los Algodoneros, mientras que cargó con la derrota por los Charros, César Gómez.
Tanto el equipo de Algodoneros y Charros de Jalisco, juegan una serie a tres partidos, que con el triunfo de Barría se empató 1-1 y se definía la noche de este jueves en el estadio Panamericano.
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