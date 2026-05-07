Actualmente, han logrado adecuar 150 puntos en todo el país.

Actualmente, han logrado adecuar 150 puntos en todo el país.

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El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) mantiene en todo el país un total de 650 procesos administrativos relacionados con plantas de tratamiento abandonadas, con irregularidades ambientales y por afectaciones a recursos hídricos.

La cifra se desprende de un informe de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA) y su Equipo SWAT de control ambiental.

Marilyn García Paredes, directora nacional de DIVEDA, indicó que el equipo ha recorrido cerca de 768 kilómetros en inspecciones de campo e identificado más de 868 puntos críticos de contaminación.

Esta contaminación proviene de fracturas de tuberías, plantas de tratamiento con deficiencias operativas, tanques sépticos desbordados y conexiones ilegales.

García Paredes dijo que MiAmbiente mantiene operativos permanentes para detectar, investigar y atender afectaciones vinculadas con contaminación hídrica en distintas regiones del país.

Estas acciones han permitido ubicar instalaciones que descargan aguas residuales en incumplimiento de la norma COPANIT 35-2019, que regula los vertimientos hacia cuerpos hídricos.

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