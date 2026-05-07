Miguel Amaya tiene una buena tarde con los Cachorros de Chicago

El receptor panameño Miguel Amaya, tuvo este jueves (ayer) una buena tarde con los Cachorros y contribuyó al triunfo del equipo de Chicago sobre los Rojos de Cincinnati por tablero de 8-3 en el Wrigley Field, en el béisbol de las Grandes Ligas.

En este partido, el panameño Miguel Amaya salió de titular, se fue en el juego de 2-1 a la ofensiva, recibió una base por bola, anotó una carrera e impulsó dos, para contribuir a la causa de los Cachorros de Chicago.

Con su actuación, Miguel Amaya, en lo que va de la temporada, pega para .228 y un OPS de .722, según las mlb.com

Caballero tuvo acción con los Yanquis

Otro que vio acción fue el panameño José “Chema” Caballero, que se recupera de un golpe en su codo izquierdo, en el partido, donde los Yanquis de Nueva York, no tuvieron problema para vencer a los Rangers de Texas por 9-2.

“Chema” Caballero entró al juego en el octavo episodio en reemplazo de Amed Rosario y solo tuvo un turno al bate, se fue de 0-1, para bajar su promedio ofensivo a .254. Se mantiene con 13 bases robadas.