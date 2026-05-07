Gobierno destaca disminución de la tensión por detención de buques en puertos chinos

El presidente José Raúl Mulino aseguró este jueves que ha comenzado a disminuir la tensión generada por las detenciones de buques con bandera panameña en los puertos de la República Popular China.

“Gracias a Dios y al raciocinio esa tensión que escaló fuertemente ha comenzado a disminuir y los mensajes, por tenues que sean de avenirnos a conversaciones respecto de lo que ellos desean plantearle a la República de Panamá, yo las considero como positivas y aunque sea un pequeño paso, es un gran paso para bajar tensiones”, señaló Mulino durante la la inauguración de la Convención Marítima de las Américas.

Mulino destacó además el respaldo que Panamá ha recibido de diversos países ante esta situación.

“Tenemos el registro más grande del mundo y hay un Estado de Derechos Soberanos detrás de esas banderas”, expresó.

El mandatario recordó que en enero de este año la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la concesión de dos de los puertos más importantes en la entrada del Canal de Panamá, el puerto Balboa y Cristóbal.

A raíz de ello, se implementó un plan para garantizar la continuidad operativa de ambas terminales que revisten una importancia vital para el comercio mundial.

Mulino reiteró que ambos puertos serán concesionados por separado en un nuevo proceso que favorezca la inversión, la transparencia y la actividad logística.

Con respecto a la Marina Mercante, el mandatario anunció que se fortalecerá el registro de buques para mantener la marina internacional con una flota cada vez más moderna.

De igual manera, informó que a partir de julio presentarán un proyecto de ley reorganizando la Marina Mercante con visión de futuro, volviendo a la competitiva y menos rígida en cuanto a la burocracia y a la toma de decisiones por parte de quienes la regenten.